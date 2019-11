Presentati allo "Urban Promo" di Torino i progetti di rigenerazione urbana liguri

Si è tenuto oggi a Torino “Urban Promo – Progetti per il paese”, manifestazione nazionale sulla rigenerazione urbana organizzata dall’Istituto Nazionale di Urbanistica e da Urbit. Al centro della giornata, la rigenerazione urbanistica, sociale ed economica attraverso la mobilità sostenibile, con l’obiettivo di valorizzare e diffondere progetti e best practice nazionali per promuovere l’avvio dei processi di riqualificazione.

Per la Regione Liguria ha partecipato l’assessore regionale all’urbanistica Marco Scajola, che ha illustrato le iniziative legislative sulla rigenerazione e riqualificazione urbana che pongono la Liguria all’avanguardia a livello nazionale. Particolare interesse hanno rivestito gli interventi di mobilità sostenibile del Ponente con l’asse ciclabile della Riviera dei Fiori, realizzato grazie ai finanziamenti europei del progetto “Alcotra EDU MOB”, ai fondi nazionali del Bando Periferie e alle risorse regionali del Fondo Strategico.

“È stato un convegno importante all’interno del quale abbiamo avuto l’opportunità di presentare le diverse iniziative che Regione Liguria sta portando avanti sul piano della pianificazione urbanistica e dello sviluppo e rilancio del nostro territorio”, ha commentato l’assessore Scajola. “Fa piacere sentirsi riconoscere oramai da tutti un ruolo importante e all’avanguardia sui progetti di rigenerazione urbana, di riutilizzo dell’esistente e di pianificazione territoriale a lungo termine. Stiamo lavorando per recuperare il tempo perduto e portare avanti con grande determinazione i nostri progetti”.