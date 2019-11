Raccolta differenziata ad Albenga: partono gli incontri con i cittadini

In occasione del rinnovamento del sistema di raccolta rifiuti e delle modalità di conferimento nel centro urbano di Albenga la SAT ed il Comune di Albenga hanno organizzato una serie di incontri informativi per la cittadinanza.

Di seguito il calendario dei prossimi incontri:

Cinema Ambra 13 novembre ore 16:30 e ore 20:30;

Cinema Ambra 14 novembre ore 16:30 e ore 20:30;

Auditorium San Carlo 15 novembre ore 16:30 e ore 20:30;

PalaMarco - Vadino 18 novembre ore 16:30 e ore 20:30.

Afferma l’assessore Gianni Pollio: “Gli argomenti che tratteremo consentiranno ai cittadini di apprendere le nuove regole necessarie a rendere migliore la raccolta rifiuti, rispettando la salute dell’ambiente in cui viviamo. Per questo invito tutti i cittadini a partecipare. Successivamente organizzeremo anche incontri nelle frazioni".

Si informa inoltre che, per consentire agli utenti di ritirare le dotazioni necessarie a effettuare correttamente il conferimento dei rifiuti nelle campane e nei contenitori ad accesso controllato (accessibili esclusivamente con chiave), dal 21 novembre al 31 gennaio sarà aperto un ufficio presso il palazzo Ex Ester Siccardi Comune di Albenga in via Martiri della Libertà, 2 nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì, Sabato ore 9:00-12:00; martedì e giovedì ore 9:00 -12:00/14:00 – 16:00

Il ritiro da parte dell’intestatario TARI (tassa rifiuti) potrà avvenire direttamente previo la presentazione del documento di identità valido, oppure attraverso persona munita di delega sottoscritta con copia del proprio documento.