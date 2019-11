Savona, 680 mila euro per il biennio 2020/2021 per la manutenzione delle strade

Sono stati deliberati circa 680 mila euro per il progetto definitivo per la manutenzione ordinaria delle strade comunali di Savona per gli anni 2020 e 2021.

“Un importante investimento di 340 mila euro all'anno messo in campo dal Comune di Savona per la manutenzione ordinaria delle strade comunali alla fine di garantire la sicurezza e una buona fruibilità delle stesse - spiega l'Assessore Santi - gli interventi riguardano anche la copertura delle buche, la ripristino tratti di marciapiedi ammalorati; installazione di barriere di sicurezza e ringhiere e protezioni e disintasamento e realizzazione di caditoie stradali e relative tubazioni di allacciamento alla rete pubblica”.

Inoltre è stata rinnovata la convenzione tra il Comune di Savona e le imprese esercenti dell'attività funebre per offrire servizi funebri a prezzi calmierati il tutto compreso: 1300 euro per chi sceglie di farsi tumulare nei campi e 1600 euro per chi decide di scegliere un loculo.

“E' un intervento di grande valenza sociale che ha avuto un grande riscontro in questi ultimi anni per offrire ai cittadini prezzi convenzionati e convenienti” spiega l'assessore Santi.