Loano, successo per il torneo di basket giovanile dedicato alla memoria del “Maestro Elio Garassini”

Domenica 10 novembre, presso il Palasport Garassini, si è svolto il torneo di basket giovanile dedicato alla memoria del “Maestro Elio Garassini” riservato quest’anno alla categoria minibasket Aquilotti Senior 2009-2010.

Alla fine degli anni '60 un maestro delle scuole elementari, Elio Garassini, portò il minibasket a Loano e dedicò gran parte della propria vita a far crescere dei piccoli cestisti in erba, partendo proprio dai suoi allievi delle scuole elementari, ottenendo grandi risultati a livello nazionale: Roma, Porto S. Giorgio, Napoli, Pesaro, Bologna, ecc. mai realizzati negli anni a seguire da nessuna squadra ligure.

Gli anni '70 poi, per il minibasket loanese, rappresentarono quindi un periodo irripetibile e, tutta l'Italia cestistica, conosceva perfettamente dov'era collocata la società di Loano.

Grande onore, in quegli anni gareggiare, con equilibrio tecnico, contro squadre provenienti da vivai di serie A. Il nostro concittadino Lino Lardo ex giocatore loanese e poi giocatore di serie A che successivamente è diventato un grande allenatore di serie A, ad esempio.

L’Istruttore Responsabile del Centro Minibasket di Loano Emanuele Campisi, identificato da tutti come il “basket e minibasket” di Loano commenta così la realtà loanese del Basket Loano “E. Garassini” :

”Oggi il nostro centro minibasket continua la grande tradizione loanese lunga 50 anni, costituisce in Liguria un’oasi felice di bambini dai 5 agli 11 anni e conta circa 72 iscritti che ripercorrono gli stessi luoghi dove il Maestro insegnava il minibasket ai bambini di Loano, con l’augurio che possano raggiungere, con la loro passione, quel periodo d'oro.

Il nostro impegno è sempre quello di regalare momenti di sana competizione sportiva, come quelli del Torneo Garassini, con tanti bambini provenienti da altre realtà liguri, che condividono la gran bella passione comune del basket, senza esasperazioni alcune ma all’insegna del solo e puro divertimento.

Il Torneo Garassini 2019 si è concluso con la vittoria in finale del Basket Loano, dopo un'avvincente partita contro la forte formazione di Albenga. Il terzo posto per Cogoleto e il quarto per la squadra "sperimentale" Basket Loano Bianco con tanti nuovi giocatori, che si sono comportati molto bene tenuto conto che alcuni giocano da circa 1 mese. Comunque è stata una festa e una grande vittoria dello sport e dei bambini di tutte le squadre partecipanti, in una domenica dedicata a tutti loro.

Un ringraziamento all’Amministrazione Comunale che ogni anno ci consente di organizzare il Torneo Garassini per i nostri bambini. Un ringraziamento particolare per il contributo prezioso dei genitori, dei ragazzi che hanno arbitrato e del lavoro dei dirigenti che hanno dedicato tanto tempo per la buona riuscita del Torneo".