Il Pd di Cairo attacca l'amministrazione Lambertini: "L'appalto per lo sgombero neve è incompleto"

"Ancora difficoltà a Cairo per l'assegnazione dell'appalto sgombero neve - commenta in una nota il Pd di Cairo Montenotte - L'anno scorso erano andati deserti 7 dei 15 lotti previsti. Per ovviare alle difficoltà quest'anno l'amministrazione ha scelto di affidarsi alla stazione unica appaltante della Provincia per assegnare un appalto di durata triennale".

"Ma anche quest'anno 2 lotti su 5 sono andati deserti. Ad ora rimangono scoperte parti importanti del territorio comunale. Cambiano gli anni ma il risultato è sempre lo stesso".