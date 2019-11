Savona, turismo e sicurezza scolastica sotto la lente di ingrandimento della giunta comunale

La giunta comunale ha deliberato che entro la fine del 2019 il nuovo sito del turismo del Comune di Savona “VisitSavona” sarà collegato al PIC (Piattaforma Informazioni Città) che consentirà di snellire e rendere efficienti le procedure per lo scambio d'informazioni turistiche mediante tre accessi tra cui uno dedicato ai turisti e ai cittadini che si integra con l'offerta di altri sistemi nell'ambito del progetto di creazione di servizi digitali.

Tutto questo in sinergia con l'Università di Genova (Dipartimento scienze e formazione) e con Costa Crociere. La spesa investita è di 15 mila euro.

Dichiara l'assessore a Cultura, Turismo ed Attività Produttive Rodino: “Sono molto soddisfatta della collaborazione tra Comune, UniGe e Costa per il nuovo sito dedicato al turismo nella nostra Città”.

E' stata poi deliberata una cifra complessiva di 75 mila euro per i lavori di adeguamento alla normativa antincendio della scuola elementare e media “Pertini-Colombo” situata in via Caboto e in via Verzellino. I lavori, che dovranno ultimarsi verso il 13 Febbraio 2020, consistono nello specifico, nel trasferimento dell'archivio dal piano al piano terra dall'ala Pertini all'ala Colombo con relativi lavori di adeguamento antincendio e interventi sull'impiantistica elettrica.

“La sicurezza dei nostri ragazzi sta sempre a cuore alla nostra amministrazione, per cui siamo sensibili e recettivi quando ci sono bandi indirizzati alla tutela del setto scolastico” dichiara l'Assessore Levrero.