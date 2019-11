Cairo, torna per Natale la raccolta giochi promossa dalla Consulta Giovanile

Dopo il successo dell'anno scorso, torna con grande entusiasmo la raccolta giocattoli promossa dalla Consulta Giovanile di Cairo Montenotte. L'appuntamento è fissato per sabato 23 novembre, dalle ore 9 alle 13 in piazza Stallani.

Nel corso dell'iniziativa verranno raccolti giochi di piccole/‍medie dimensioni (macchine, lego, bambole, peluche) che in occasione del Santo Natale, saranno distribuiti a scopo benefico.

"Per agevolare il nostro obiettivo - spiegano dalla Consulta Giovanile - chiediamo di farci pervenire giocattoli effettivamente riutilizzabili. Non devono essere nuovi. L'importante è che possano essere ancora in buono stato".

La Consulta Giovanile si riserva di non ritirare giocattoli evidentemente non riutilizzabili e non funzionali allo scopo dell'iniziativa.