Albenga, al via i lavori alla facciata del condominio San Michele (FOTO)

Iniziano i lavori sulla facciata del condominio San Michele, sito nel cuore del Centro Storico di Albenga. Questo edificio si affaccia proprio su Piazza San Michele, la piazza del Comune, ed è spesso location suggestiva per la realizzazione di moltissimi eventi.

La ditta che si occupa dei lavori è “F.lli Papone srl” di Imperia specializzata in restauro. Il direttore dei lavori e progettista dell’intervento è il Geom. Mauro Enrico di Albenga che si avvale della collaborazione quale tecnico esperto nel restauro di facciate dell'Arch. Piero Gonella, di Sanremo che si occuperà anche del piano di sicurezza operativo.

Gli interventi edilizi sono stati suddivisi in due fasi di lavorazione per cercare di accelerare il più possibile i tempi: manutenzione straordinaria della copertura; restauro facciate.

Il primo intervento riguarda il rifacimento completo della copertura, sostituendo sia la struttura portante, oggi in legno, con una struttura a tralicci metallici che rafforzeranno nell'insieme l'edificio, ma che allo stesso tempo alleggeriranno la struttura. Contestualmente è prevista anche la posa di un pannello isolante per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio e la sostituzione del manto di copertura in tegole marsigliesi, identiche a quelle esistenti .

Il secondo intervento (quello che, di fatto, cambia "il volto" di Piazza San Michele) prevede il completo restauro delle facciate del condominio.

Si cercherà di mantenere l'esistente per quanto possibile, eventualmente integrandolo con un intonaco nuovo e appropriato per le opere di restauro mentre per quel che concerne le facciate verranno riprodotti i disegni che riprendono i decori originari (i colori, non essendo possibile risalire al momento a quali fossero quelli originari saranno oggetto di esame ultimati i ponteggi e i sondaggi).

Considerato l'intero intervento e l'ubicazione del Condominio San Michele, i costi che i condomini dovranno sostenere si aggireranno intorno ai € 500.000,00 circa e il termine per l’ultimazione dell’intervento dovrebbe essere quello del 30 giugno.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Si tratta di un intervento lungamente atteso ed importante per l’intera città. Piazza San Michele è il cuore di Albenga e, con il rifacimento della facciata di questo edificio, siamo certi che cambierà volto e sarà ancora più bella”.

Il vicesindaco Alberto Passino: “Per poter eseguire questi lavori è necessario posizionare delle impalcature e, per la prima fase dell’intervento una piattaforma logistica mobile che potrà creare qualche disagio che, comunque, abbiamo cercato, insieme alla ditta e ai tecnici, di ridurre al minimo".