Calizzano si prepara alla stagione invernale: sistemi gps per i mezzi spazzaneve

Dispositivi gps per i mezzi adibiti allo sgombero neve. Il comune di Calizzano si prepara alla stagione invernale.

Commenta alla nostra redazione il primo cittadino Pierangelo Olivieri: "Abbiamo 63 chilometri di strade comunali. Per una corretta contabilizzazione delle ore, abbiamo deciso di attrezzare i mezzi con questo dispositivo".

"La nostra è una gestione mista - aggiunge il sindaco - due aree affidate a due mezzi di una ditta esterna (questo per garantire un intervento immediato ndr) e tre veicoli sgombero neve (più uno per lo spargimento sale) comunali".

Come si legge sulla determina pubblicata sull'albo pretorio del comune di Calizzano, l'installazione dei dispositivi gps (il noleggio è stato affidato alla ditta Engim Srl con sede Modena) è stato previsto per i due mezzi esterni e per un veicolo comunale.