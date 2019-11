Carcare, il gruppo alpini restaura una staccionata. Il sindaco De Vecchi: "Grazie di cuore"

Una testimonianza di volontariato attivo. Nei giorni scorsi, il gruppo alpini ha restaurato una staccionata situata a monte del palazzetto dello sport. Per la precisione nel parco verde situato tra lo stesso palasport, la piscina, la scuola materna ed elementare.

Un gesto molto apprezzato dall'intera comunità, come afferma in una nota il sindaco di Carcare Christian De Vecchi: "Quel volontariato inesauribile che continua a produrre iniziative positive per la propria comunità cittadina".

"A Carcare siamo fortunati, in tutti i settori: sportivo, culturale, socio-assistenziale, ricreativo. L'Associazione Nazionale Alpini, in uno dei luoghi più panoramici del nostro territorio, ha sostituito l'intera staccionata, a proprie spese e con propria manodopera, donando il lavoro finito ai propri concittadini. Grazie di cuore".