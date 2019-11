Celle, dopo l’intervento sul viadotto Lavadore, carroponte di Autostrade al lavoro sul viadotto Costa

Dopo l’intervento di una settimana fa sul viadotto Lavadore a Celle nel tratto dell’A10 Genova-Savona quest’oggi Autostrada è intervenuto sul cavalcavia opposto, da Savona a Genova sul viadotto Costa.

È ritornato al lavoro quindi il carroponte già visto in azione ad ottobre, dopo gli allarmi lanciati per la caduta costante di oggetti e di calcinacci nei pressi della bocciofila. La messa in sicurezza del punto in questione era stata richiesta con forza dai cittadini che a più riprese avevano sollecitato con diverse segnalazioni alla società autostradale, preoccupati per la loro incolumità.

Era stato effettuato inoltre un sopralluogo di tre tecnici, due della Spea (società controllata dalla stessa concessionaria) e un ingegnere, che avevano potuto constatare da vicino la situazione per prendere i dovuti accorgimenti. Continuano così i controlli sui viadotti autostradali savonesi dopo le polemiche e la preoccupazione degli ultimi mesi.