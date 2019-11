Orco Feglino, via libera ai privati per il taglio di alberi pericolanti confinanti con le strade comunali

Continua il periodo in cui gli eventi atmosferici mettono a repentaglio l'incolumità di cose o persone. Per questo motivo il Comune di Orco Feglino, tenendo in conto quanto già accaduto sul proprio territorio comunale e nei comuni limitrofi a causa della caduta di alberi, ha emesso un'ordinanza a riguardo.

Fino al 6 dicembre, infatti, i proprietari di terreni con piante ad lato fusto confinanti con le strade comunali o i cui rami si estendono su di esse possono procedere, previa comunicazione agli uffici tecnici comunali, al taglio degli stessi.

Nel caso in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio dei rami e degli alberi pericolosi, l'amministrazione potrà eseguire direttamente i lavori sulle piante ritenute pericolanti senza ulteriore comunicazione ed addebitando poi le spese sostenute ai proprietari dei terreni.

L'ordinanza, si legge, è stata emanata per chiare questioni di sicurezza “onde evitare ogni possibile danno alla pubblica incolumità delle persone e dei beni”.