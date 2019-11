Savona, il 16 novembre un convegno sul Glaucoma

Il glaucoma è una patologia subdola in quanto non manifesta segni o sintomi finché non si hanno alterazioni gravi e definitive del campo visivo. E' tra le principali causa di cecità nei paesi civilizzati.

Nel glaucoma si assiste a una degenerazione progressiva delle fibre che compongono il nervo ottico ed in particolare della porzione di nervo ottico che emerge nell'occhio, la cosiddetta papilla ottica. Questa degenerazione produce una perdita progressiva del campo visivo che se non curata in tempo porta alla cecità completa.

Per questa ragione risulta quanto mai fondamentale sottoporsi a visite oculistiche di prevenzione e di screening per poter diagnosticare in tempo la malattia, come suggeriscono gli esperti.

“La diagnosi precoce amplia la molteplicità e l’efficacia delle soluzioni terapeutiche utili a bloccare il progredire della patologia e dunque del danno al campo visivo.” spiega il Dott. Gian Maria Venturino, responsabile scientifico dell’evento e direttore della S.C. Oculistica di Savona.

“La maggior parte delle terapie sono rivolte alla riduzione della pressione oculare che nel glaucoma primario ad angolo aperto- fattispecie più frequente fra i vari tipi di glaucoma- risulta essere la principale causa di danno al nervo ottico.

Per ridurre la pressione dell'occhio esistono molteplici farmaci topici, colliri, di ottima efficacia e tollerabilità; terapie para chirurgiche laser e terapie chirurgiche.”

Di tutto ciò si parlerà al convegno organizzato a Savona, il 16 novembre presso la sede dell’Ordine dei Medici, rivolto principalmente ai medici di medicina generale oltre che agli specialisti del settore, agli infermieri ed ortottisti.

Nota singolare di questo appuntamento è che l’incontro sarà aperto anche ad alcuni pazienti glaucomatosi che avranno la possibilità di partecipare attivamente.