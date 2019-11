Lutto nella comunità di Pallare: è mancato il cavalier Sergio Peluffo

Questa mattina all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove era stato ricoverato d'urgenza a seguito di un malore, è mancato all'età di 80 anni il cavalier Sergio Peluffo.

La notizia della repentina scomparsa di Sergio per gli amici “il mago” si è diffusa rapidamente nel paese di Pallare nella tarda mattinata di oggi lasciando tutti sgomenti. Sergio è stato sempre molto attivo nel volontariato. Decano del gruppo Avis di Pallare con oltre centocinquanta donazioni e autista per la Croce Bianca di Carcare. Attività per le quale gli era stato conferito l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro.

Sergio è sempre stato anche un abile cuoco da tutti apprezzato con l’appellativo di “Mago” per i suoi rinomati manicaretti alle feste dell’Avis pallarese. La sua esperienza nei lavori agricoli dalla potatura alla viticultura ne faceva un punto di riferimento per amici e conoscenti ai quali distribuiva i suoi preziosi consigli e non lesinava aiuti. Inoltre era un appassionato cacciatore, amante della compagnia e del canto.

Nell'ultimo anno Sergio aveva perso i suoi fratelli Mario e Franco. Lascia la compagna Rosy e le sorelle Renata e Anna a cui vanno le più sentite condoglianze per la grave perdita. I funerali si svolgeranno venerdì alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Pallare.