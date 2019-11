Mattina intensa per le pubbliche assistenze savonesi: altri due interventi nel corso della tarda mattinata

E' stata una mattinata decisamente intensa per i militi delle pubbliche assistenze a Savona e dintorni quella che sta per concludersi.

Intorno alle 11.30 a Vado gli uomini della locale Croce Rossa sono dovuti intervenire in soccorso di un uomo, di circa 80 anni, investito mentre attraversava la strada. Gli uomini dell'assistenza sanitaria lo hanno trasportato al San Paolo di Savona in codice giallo per ulteriori accertamenti.

Poco dopo a Savona, in piazza Mameli un'altra persona è stata vittima sempre di un investimento. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca savonese che, per la dinamica del sinistro, hanno provveduto a trasportare il ferito presso il nosocomio savonese in codice rosso, anche se cosciente.

Questi due interventi si vanno ad unire a quelli avvenuti nella prima mattinata a Celle e Varazze, con altrettanti codici rossi per le persone coinvolte.