"E poi viaggia sulla luna": nuovo laboratorio teatrale di Yepp Albenga e KronoTeatro

Venerdì 15 novembre 2019 alle 18.00 presso il centro giovani di Piazza Corridoni, ad Albenga: ci sarà la presentazione del nuovo laboratorio teatrale di Yepp in collaborazione con Kronoteatro dal titolo "e poi viaggia sulla luna". Il laboratorio è rivolto ai giovani dai 14 ai 28 anni, avrà durata da novembre a maggio e gli appuntamenti saranno di due ore a cadenza settimanale (il giorno verrà deciso dal gruppo di lavoro).

“E poi viaggia sulla luna”, è lo slogan di questa edizione del laboratorio e vuole suggerire "la possibilità, attraverso questo percorso laboratoriale di imbattersi in situazioni inaspettate, ma di certo positive". II laboratorio fornirà ai partecipanti capacità di relazionarsi con i coetanei in un contesto di lavoro di gruppo, libererà l'espressività, aumenterà l'autostima e la sicurezza in sé stessi in uno spazio libero da giudizi in cui potersi esprimere e mettersi alla prova.

Il progetto ha per scopo la trasmissione di esperienze e competenze, ma anche la creazione di un team capace di seguire e curare in ogni suo aspetto tutte le fasi del momento teatrale.

Al termine del percorso, il gruppo metterà in scena uno spettacolo aperto al pubblico per mostrare alla cittadinanza i risultati del lavoro.

Sarà possibile partecipare al laboratorio e a tutte le altre attività promosse da Yepp Albenga, effettuando il tesseramento annuale al costo di 8 euro, grazie al patrocinio del Comune di Albenga, della Fondazione Agostino De Mari e della Compagnia di San Paolo.



Kronoteatro, che vanta ormai anni di formazione sul territorio di Albenga, è l'associazione culturale che organizza la Kronostagione, rassegna teatrale giunta quest'anno alla tredicesima edizione ed è l'ideatore del festival multidisciplinare Terreni Creativi, che quest'estate ha compiuto dieci anni.

Negli anni ha organizzato e diretto diversi laboratori e stage di formazione teatrale volti alla creazione di figure professionali in campo teatrale e organizzazione eventi.



YEPP Albenga è un Associazione di Promozione sociale costituita nel 2016 a seguito di diversi anni di attività come gruppo informale, nato dalla collaborazione di associazioni e cittadini desiderosi di dare ai giovani nuove opportunità.



Per informazioni:

Eleonora Gallo 389 555 4941

Tommaso Bianco 333 270 0491

yeppalbenga@gmail.com – info@kronoteatro.it

Facebook: Yepp Albenga

Instagram: @yeppalbenga