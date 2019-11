Il Comune di Pieve di Teco protagonista alla tre giorni di Olioliva

Grande successo a Olioliva per lo stand del Comune di Pieve di Teco. Tre giorni di festa per far apprezzare le tipicità e la bellezza del capoluogo della valle Arroscia e delle sue frazioni.

Con la collaborazione delle aziende del territorio: mobilificio De Negri, Note Floreali, le panetterie Pignone e Ferrari, la tenuta Maffone, l’azienda agricola A Veggia Prea di Nirasca e il vivaio Patrone Livio di Muzio, si è ricreata in piccolo tutta la ‘catena’ dell’olio dalla pianta al prodotto finito.

“La nostra idea è stata quella di ripercorrere le varie fasi dell’olivicoltura – spiega il vicesindaco Rosanna Zunino che si è occupata dell’esposizione. Abbiamo abbellito il tutto con un carretto storico, di oltre cent’anni, che era il mezzo di trasporto dei nostri vecchi per olive e non solo. Abbiamo avuto veramente tanta affluenza e interesse con molte persone che hanno chiesto informazioni sui nostri prodotti e sul nostro paese. Per l’amministrazione è un onore far parte dell’associazione Città dell’Olio, volano per il nostro territorio. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita di questa iniziativa”.

Quello di Olioliva non sarà l’unico appuntamento di promozione gastronomica e turistica del comune che, il 29-30 novembre e il 1 dicembre, sarà a Siena per il Convegno nazionale Città dell’Olio.