Nobel Week: a Sanremo dal 7 al 13 dicembre una settimana internazionale dedicata ai Premi Nobel

Villa Nobel a Sanremo, per una settimana sarà la cornice di eventi culturali internazionali che celebrano i premi Nobel. La splendida Villa in stile Moresco, che fu l’abitazione del famoso scienziato e filantropo Alfred Nobel negli ultimi anni della sua vita, ospiterà, dal 7 al 13 dicembre, una settimana di respiro internazionale, ricca di eventi culturali, in cui si svolgeranno congressi e meeting legati ai Premi Nobel e non solo, con la partecipazione di vincitori del prestigioso Premio, importanti nomi internazionali della cultura e delle varie materie legate ai Premi stessi. Non solo convegni, ma anche vari eventi conviviali e un charity event finalizzato a premiare studenti meritevoli con una borsa di studio. Durante la Nobel Week verrà anche inaugurata la mostra dei Premi Nobel donna, che si ispirerà a quella realizzata a Madrid nel 2017 e rievocherà la vita e le imprese delle donne che negli anni sono state insignite del prestigioso Premio Nobel per la Pace.

Un altro elemento fondamentale della Nobel Week è rappresentato da attività volte allo scambio culturale tra l’Italia e la Svezia, terra natale di Alfred Nobel, per rafforzare ulteriormente il legame tra i due Paesi. In quest’ottica all’inaugurazione presenzierà l’Ambasciatore Svedese a Roma, inoltre, il 13 dicembre sarà organizzata una giornata di scambio con la Svezia e in collaborazione con una delegazione della città svedese di Karlskoga che concluderà con una cena per i Festeggiamenti di Santa Lucia,

CALENDARIO DELLA NOBEL WEEK

Sabato 7 dicembre: Apertura

10:30 Inaugurazione della settimana nobeliana, a seguire aperitivo di benvenuto (partecipazione su invito)

Dalle 14 alle 16: Convegno sulla Pace

Ore 20:00 Charity event, cena di gala il cui ricavato della vendita dei biglietti sarà destinato ad una borsa di studio a favore di studenti meritevoli.

Costo della serata 70,00 € - dress code abito scuro

Prenotazione obbligatoria

Domenica 8 dicembre

Apertura Nobel Caffè

Inaugurazione Mostra sui Premi Nobel donne

Lunedì 9 dicembre

Giornata dedicata alle scuole

Martedì 10 dicembre

Nobel Day

Giornata dedicata alla consegna dei Premi Nobel, con collegamento in diretta da Oslo e da Stoccolma

Cena di Gala Nobel Day – dress code abito scuro

Costo della serata 120,00 €

Prenotazione obbligatoria

Mercoledi 11 dicembre

Conferenza « Le novità della scienza per un futuro sostenibile»

Conferenza «Sviluppo sostenibile del territorio tra economia e benessere»

Tavola rotonda «Confronto e proposte tra le realtà imprenditoriali del territorio e le università »

Giovedi 12 dicembre

Giornata dedicata alle scuole medie superiori

Incontro con gli studenti delle scuole medie superiori “Idee e proposte dei giovani per lo sviluppo del territorio ed uno sviluppo sostenibile”

GIORNO 7 – Venerdì 13 dicembre

Giornata dedicata allo scambio culturale con la Svezia, con particolare riferimento alla città di Karlskoga, città natale di Alfred Nobel, gemellata con Sanremo

Cena di Santa Lucia con prodotti e ricette tipiche italo/svedesi

Costo della cena 70,00 € - dress code abito scuro

Prenotazione obbligatoria.

