Per Natale Albenga punta sulle proiezioni ed organizza tanti eventi per i più piccoli

Albenga si prepara alle festività natalizie e organizza una serie di eventi che la traghetterà nella magica atmosfera del Natale.

Afferma il Vicesindaco Alberto Passino: “Oltre ad un ricco calendario eventi, per il quale si stanno definendo in questi giorni gli ultimi dettagli prima della presentazione ufficiale dello stesso alla città, quest’anno abbiamo deciso di puntare sulle proiezioni. Le “illuminazioni” diventeranno una vera e propria attrazione turistica, alcuni edifici simbolo cambieranno volto e si “vestiranno” per le festività”.

A tal proposito il Comune informa che a breve verranno pubblicate sul sito istituzionale http://www.comune.albenga.sv.it/ le modalità per presentare manifestazione di interesse per l’inserimento del logo della propria attività che verrà inserito nelle proiezioni (massimo 4 sponsor/partner).

“Il 21 dicembre ad Albenga arriverà Babbo Natale accompagnato dai nostri preziosi vigili del fuoco, i bambini potranno incontrarlo, consegnargli le loro letterine ed esprimere i loro desideri. Non solo, infatti l’Amministrazione si sta accordando con una squadra di simpatici folletti – sorride il vicesindaco – per organizzare tanti eventi di intrattenimento per i più piccoli”.

Babbo Natale, naturalmente, avrà la sua casetta che sarà sistemata in Piazza San Michele dove, come da tradizione, l’8 dicembre, il giorno dell’immacolata, vi sarà l’accensione dell’albero di Natale.

Il Comune informa che la casetta sarà messa a disposizione delle Associazioni che ne faranno richiesta contattando l’ufficio turismo entro il prossimo 18 novembre, nelle date nelle quali non saranno previste attività già calendarizzate.

Afferma Marta Gaia consigliere delegato al Centro Storico e agli Eventi: “Ci aspetta un calendario ricco realizzato in collaborazione tra Amministrazione, Associazioni del territorio e attività commerciali in perfetta sinergia tra loro.

Si continua a lavorare in rete per rendere Albenga viva tutto l’anno e soprattutto nel periodo natalizio”.

Conclude il sindaco Riccardo Tomatis: “Albenga è meravigliosa tutto l’anno, ma quest’anno per Natale avrà sicuramente un’atmosfera particolare grazie alle proiezioni e tutti gli eventi che stiamo organizzando. Divertimento per grandi e piccini per valorizzare la nostra città e renderla sempre più attrattiva dal punto di vista turistico”