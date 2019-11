Anche per il mese di Novembre l'Accademia Musicale del Finale presenta la serata di Guida all'Ascolto che vedrà il Maestro Mattia Pelosi suggerirci la chiave giusta per conoscere e apprezzare al meglio l'opera di Pietro Mascagni "Cavalleria Rusticana". Non avranno più misteri per noi gli intrighi, gli amori e le gelosie che la musica sa celare e svelare.

L'appuntamento è per venerdì 15 novembre alle ore 20:30 nella sede di Varigotti in via Aurelia.