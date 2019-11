Sicurezza trasporto pubblico, Salvatore (MS5): "Ora i fatti"

"Ma questo è solo l’inizio: le parole non bastano! Per accertarmi che Berrino tenga fede alla parola data e abbia davvero recepito il grido di allarme che ho portato in Consiglio, farò incontri con lavoratori, organizzazioni sindacali ed esperti di sicurezza e monitorerò quanto fatto dalla Giunta per tutelare i cittadini", conclude la capogruppo Salvatore.