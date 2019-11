Venerdì 15 novembre a Savona il Convegno “Sport e Autismo”

Venerdì 15 novembre a partire dalle ore 16 si svolgerà presso la Sala Rossa del Comune di Savona in Corso Italia, 19, il Convegno dal titolo “Sport e Autismo” organizzato dal Panathlon Club Savona “Carlo Zanelli”, dal Coni Liguria, dal Comitato Regionale FITARCO Liguria, dal Comitato Italiano Paralimpico, dall’Associazione Autismo Savona “Guardami negli occhi e dalla Consulta Comunale Femminile – Savona.

I lavori verranno introdotti dai saluti istituzionali del Sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, dell’assessore allo Sport del Comune di Savona Maurizio Scaramuzza, del Presidente del Panathlon Club Savona e della FITARCO Liguria Enrico Rebagliati e dal Delegato per la Provincia di Savona del CONI Roberto Pizzorno. Il convegno affronterà tutte le tematiche sulla pratica sportiva per tutte le persone affette da autismo.

A prendere la parola durante l’evento saranno il Presidente della FITARCO Mario Scarzella, il Segretario Generale del CIP Juri Stara e poi il Presidente e una delle psicologhe dell’Associazione Guardami negli occhi. Subito dopo si entrerà sempre di più nel dettaglio della pratica sportiva per le persone disabili con alcuni sportivi savonesi che giornalmente sono attivi per avvicinare allo sport persone con disabilità. Da seguire con attenzione saranno quindi anche le parole del pluricampione del mondo di motonautica Fabio Incorvaia, del Presidente dell’Associazione Atleti Azzurri d’Italia per la Provincia di Savona Roberto Ghersi e del tecnico di tiro a segno Marci Terenzio.

In platea, grazie al concreto aiuto del provveditorato, ci saranno alcuni insegnati delle scuole di Savona. Il convegno si concluderà intorno alle ore 18,30.