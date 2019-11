Questa mattina sono stati realizzati in via XXV Aprile ad Albenga nuovi stalli di sosta lato monte, a ponente dell’intersezione con via degli Orti.

Afferma l’Assessore Mauro Vannucci: “Il progetto di verifica e revisione del piano della viabilità si pone quale principale obiettivo, il miglioramento del servizio viario a favore del cittadino utente della strada. La realizzazione di 13 nuovi parcheggi gratuiti rientra in questa visione che mira anche a rendere la nostra città sempre più vivibile".