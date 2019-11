Albisola, pulizia del torrente Sansobbia: ordinanza del sindaco

Il sindaco di Albisola Maurizio Garbarini ha firmato un'ordinanza di pulizia urgente del torrente Sansobbia.

"Lungo l’argine sinistro del torrente albisolese - come specificato nell'ordinanza - è stata riscontrata la crescita incontrollata di vegetazione che sporge lungo via Casarino impedendo la vista della segnaletica stradale e che pertanto rappresenta una potenziale criticità per la sicurezza della circolazione".

La società partecipata Albisola Servizi quindi effettuerà, in condizioni meteoreologiche favorevoli, il taglio della vegetazione palustre nel torrente Sansobbia nel tratto compreso dalla foce del Sansobbia sino alla confluenza con il torrente Riobasco.