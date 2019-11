Cittadinanza onoraria a Liliana Segre: l'Anpi di Celle scrive al sindaco e al consiglio comunale

Il Comitato direttivo della sezione ANPI F.lli Figuccio di Celle Ligure ha richiesto con una lettera al Consiglio Comunale cellese di concedere, in base allo statuto, la cittadinanza onoraria alla Senatrice a vita Liliana Segre, testimone di una tragica pagina della storia mondiale e legata a Celle da un rapporto personale.

"Altre amministrazioni comunali (di qualche giorno fa la dichiarazione del sindaco di Arenzano) stanno procedendo in tal senso, anche alla luce delle terribili minacce ricevute dalla Senatrice, con la conseguente assegnazione della scorta. Mai come in questo momento occorre ribadire solidarietà a Liliana Segre, per onorare la sua storia personale di sopravvissuta alla Shoah e perché alle istituzioni spetta il dovere della testimonianza, della lotta all'antisemitismo, della difesa dei diritti, dell'uguaglianza e della solidarietà. Concedere la cittadinanza onoraria a Liliana Segre significherebbe anche dimostrare il rispetto e la vicinanza della comunità cellese ad una donna che nel nostro paese ha trascorso qualche estate da turista, vivendo uno degli ultimi sprazzi di felicità prima della deportazione" spiegano dal comitato direttivo dell'Anpi cellese.

"Per queste ragioni, invitiamo il sindaco di Celle Ligure, in accordo con tutti i membri del Consiglio Comunale, a convocare una seduta di Consiglio per concedere alla Senatrice Liliana Segre la Cittadinanza Onoraria di Celle Ligure. Chiediamo, inoltre, che la seduta sia aperta anche a contributi esterni per ricordare alla cittadinanza, ed in modo particolare ai giovani, quei momenti tragici e per non dimenticare il grande dramma dell'Olocausto e per celebrare la lotta di Liberazione dal totalitarismo. La sezione ANPI F.lli Figuccio di Celle Ligure si mette a disposizione, anche attraverso il coinvolgimento di ANPI provinciale, per lavorare affinché questo momento sia il più partecipato possibile" conclude l'Anpi di Celle.