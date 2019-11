Presepe degli Abissi delle Albisole: per Natale sarà posato in mare

Nella giornata di mercoledì 13 novembre, i vertici dell’Associazione Presepe degli Abissi delle Albisole hanno consegnato al Presidente della Fondazione De Mari, dr. Federico Delfino, una tela dell’artista Valter Mellano raffigurante uno scorcio di Liguria. Il quadro è stato donato per il determinante sostegno della Fondazione al progetto Presepe degli Abissi che sta finalmente per completarsi, almeno nella sua prima fase, con la posa definitiva della Sacra Famiglia.

Il giorno 21 dicembre, infatti, è prevista l’inaugurazione ufficiale del trittico di statue in ceramica ad grandezza naturale, sul fondale antistante i Golden Beach, esatto baricentro dell’arenile fra le due Albisole. Il lavoro di assemblaggio delle statue, realizzate, come si ricorderà, in ceramica “semire rosso” dagli artisti Laura Romano, Ylli Plaka, Ivan Cuvato e Damiano Rossello, si è praticamente concluso mentre la ditta I.L.MA.SUB. sta per completare le opere strutturali che consentiranno l’ancoraggio delle statue al fondale ad una profondità di circa 7 metri e ad una distanza da riva di 200 metri.

Molti artisti del comprensorio hanno contribuito all’iniziativa donando alcune opere che sono state messe all’asta o donate a loro volta alle istituzioni che hanno sostenuto il progetto. Il quadro dell’artista Valter Mellano, un dipinto a spatola di pregevole fattura, è stato consegnato quindi alla Fondazione De Mari accompagnato da un’attenta e approfondita recensione dell’ing. Antonio Rossello, stimato esperto savonese. Nella foto da sinistra ing. Antonio Rossello, il presidente dell’Associazione Oreste De Rossi, il dr. Federico Delfino, il consigliere comunale di Savona Italia Viva Elda Olin Verney, il segretario-tesoriere dell’Associazione Flavio Beltrami.