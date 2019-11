Sulla Complanare di Savona R24, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle ore 22:00 di lunedì 18 alle 6:00 di martedì 19 novembre, sarà chiusa la rampa di svincolo esterno di uscita della stazione di Savona verso il centro città e in direzione dell’area di servizio “Aurelia”.

In alternativa si potrà raggiungere il centro città seguendo la segnaletica presente sul posto.