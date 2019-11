Realizzazione di parcheggi, marciapiedi e attraversamenti pedonali: Roccavignale, Pallare, Mioglia e Plodio ricevono contributi dalla Regione

Una buona notizia per i comuni della Val Bormida con una popolazione inferiore o uguale ai 1.000 abitanti. Con la delibera di giunta, la Regione ha concesso dei contribuiti per la realizzazione di parcheggi, marciapiedi e attraversamenti pedonali.

Nel dettaglio:

26.250 euro di finanziamento al comune di Roccavignale per l'adeguamento e parziale ricostruzione della strada comunale Vignali con camminamento e attraversamenti pedonali;

34.755 euro al comune di Pallare per la realizzazione di un parcheggio e marciapiede in località Damonte lungo la SP 15;

5.600 euro al comune di Mioglia per la realizzazione attraversamenti stradali sopraelevati in via Acqui e parcheggi per disabili;

8.144,32 euro al comune di Plodio per la creazione di parcheggi e marciapiede pubblici in località Piani presso il centro sportivo comunale.