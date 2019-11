L'Istituto Boselli-Alberti di Savona è lieto di invitare sabato 16 novembre i genitori degli studenti interessati ad iscriversi il prossimo anno scolastico al nostro istituto.

Durante questo open day che si svolgerà in 2 turni (dalle 9.30 alle 11 e dalle 11 alle 12.30) verranno presentati tutti i corsi attivi presso l'Istituto: corso CAT (Costruzioni Ambiente Territorio) ex geometri; corsi Amministrazione, finanza e marketing (AFM,SIA,RIM) ex Ragioneria e corso turismo.