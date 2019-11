Telefonia mobile senza copertura nelle località Ferriera e Repiano: Pontinvrea valuta l'installazione una stazione radio-base

Rete telefonia mobile assente nelle località Ferriera e Repiano. La giunta comunale di Pontinvrea presieduta dal sindaco Matteo Camiciottoli ha deliberato nei giorni scorsi di contattare le ditte che operano nel settore al fine di verificare la possibilità di installare una stazione radio-base.

Si legge sul testo della delibera pubblicata sull'albo pretorio del comune di Pontinvrea: "I nuclei abitati e il territorio circostante, interessato anche da attività turistiche e lavorative, non sono coperti da nessuna rete di telefonia mobile. Inoltre, lungo la strada che da Pontinvrea conduce a Savona e a Cairo Montenotte, attraversando lunghi tratti di zone disabitate, in caso di necessità, non è possibile chiedere soccorso".

Questa problematica non è nuova all'interno della comunità pontesina. Già in passato infatti, gli abitanti delle località di Ferriera e Repiano avevano organizzato una raccolta firme per chiedere all'amministrazione comunale di adoperarsi al fine di risolvere tale problematica.