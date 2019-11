Bragno Calcio, fissati i funerali di Dino Gelsomino e Giorgio Rovere

Due lutti in poche ore. Il Bragno Calcio piange la scomparsa di due figure di grande rilevanza per il proprio sodalizio: il dirigente Dante (Dino) Gelsomino e Giorgio Rovere, responsabile della manutenzione del manto erboso dello stadio Ponzo.

I funerali di Giorgio Rovere (74 anni) si terranno domani, venerdì 15 novembre, alle ore 15 presso la chiesa parrocchiale di Bragno. Il Santa Rosario invece, è previsto per oggi, giovedì 14 novembre, alle ore 18.30 presso la camera mortuaria dell'ospedale San Paolo di Savona e alle ore 20 presso la chiesa parrocchiale di Bragno.

L'ultimo saluto a Dino Gelsomino è previsto invece per sabato 16 novembre, alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Calizzano. Al termine della funzione, la salma verrà portata nel cimitero di Bardineto.