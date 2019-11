Tir perde il controllo e si intraversa lungo la sp 28 bis, il sindaco di Roccavignale: "Solito problema che si verifica ad ogni nevicata" (FOTO)

Immediato è scattato l’allarme. Dopo alcuni minuti, il tir è stato messo in sicurezza. La strada ora risulta essere aperta al traffico.

"Si tratta del solito problema che si verifica ad ogni nevicata - commenta il sindaco di Roccavignale, Amedeo Fracchia - Viene chiuso il casello, ma i camion sono liberi di andare per la strada provinciale. Spesso sono stranieri e non attrezzati. Bisognerebbe organizzare un parco obbligatorio per i tir presso il campo sportivo di Millesimo. Ora è una scelta di responsabilità di ogni autista".