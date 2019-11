Spotorno, alla biblioteca civica l'appuntamento con il noir di Novelli & Zarini

Prosegue il Bibliotè presso la biblioteca civica di Spotorno con l’appuntamento di giovedì 14 novembre alle ore 15, alla presenza degli scrittori Andrea Novelli & Gianpaolo Zarini che presenteranno il loro ultimo giallo: “Dare e avere: un’indagine dell’investigatore Michele Astengo”.

E’ il secondo appuntamento autunnale del ciclo di incontri con lo scrittore proposti dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Spotorno e dalla Biblioteca Civica “Camillo Sbarbaro” ed ospiti saranno due scrittori amici della biblioteca fin dal loro esordio con la pubblicazione di thriller di successo per l’editore Marsilio. Al Biblioté presenteranno l’ultimo noir incentrato su una nuova indagine dell’investigatore privato genovese Michele Astengo, già protagonista di altre inchieste ed altrettanti libri pubblicati dall’editore genovese Frilli.

L’incontro con gli autori sarà l’occasione per capire se l’investigatore Michele Astengo, definito da subito come persona non amante delle complicazioni e di quelle sentimentali in primis, romanzo dopo romanzo ed inchiesta dopo inchiesta, stia modificando il suo approccio con la realtà e con il mondo femminile; non mancherà altresì l’occasione, per il pubblico presente, di togliersi la curiosità sulla difficile arte della scrittura a due penne, affinata da tempo dalla coppia Novelli & Zarini.

Dare e avere è un bel romanzo dalla stesura omogenea, caratteristica non facile trattandosi di un testo scritto appunto a quattro mani, la trama è ben congeniata e i personaggi scolpiti con il dovuto rigore. Altrettanto vale per i dialoghi e i tempi narrativi precisi che dimostrano quanto i due autori (ormai con il loro carico di esperienza sulle spalle) ancora una volta abbiano la grande capacità di giocare e di gestire il tema del giallo più tradizionale senza timore di confrontarsi con i maestri del genere.

"Vi aspettiamo tutti giovedì 14 novembre prossimo in biblioteca per approfondire, conoscere, domandare, svagarsi. naturalmente davanti ad un vassoio di biscotti ed una tazza di tè fumante" commentano dal comune di Spotorno.