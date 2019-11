Alassio, ultimati i lavori in via Dante per le riparazioni all'acquedotto

Si è chiuso, con il ripristino del manto stradale e l'asfaltatura del tratto interessato dallo scavo, il cantiere aperto in Via Dante, ad Alassio, all'altezza della sede municipale con cui Sca ha sostituito due valvole e un tratto di tubatura dell'allaccio all'impianto di sollevamento.

Sempre Sca è dovuta intervenire per una rottura alla condotta da 300 dn in via Vigo. Grazie alla nuova tecnologia è stato possibile effettuare la riparazione senza interrompere l'erogazione dell'acqua, dunque senza arrecare disagi all'utenza.

​Proseguono gli interventi di sfalcio lungo le strade e nelle aiuole cittadina. Stamattina è stato effettuato l'intervento nell'area della Fenarina, lungo la strada prospiciente l'ex Macello.