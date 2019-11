Dazi, Viviani (Lega): "Ok la risoluzione a tutela del comparto agroalimentare, stupore per l'assenza Italia Viva"

"Bene l'approvazione della risoluzione unitaria in Commissione Agricoltura della Camera sulla tutela del comparto agroalimentare a fronte dei dazi doganali Usa. Il governo si è ora impegnato a intervenire urgentemente in sede Ue per riequilibrare il mercato, tutelare le aziende dell’agroalimentare italiano, il Made in Italy, i prodotti Dop e Igp, ed evitare che le misure di aiuto economico stabilite dall'Unione europea possano essere dirette a prodotti di Italian sounding presenti in altri Stati". Così Lorenzo Viviani, capogruppo della Lega in Commissione Agricoltura della Camera.

"Continueremo a vigilare affinché non si abbassi la guardia - aggiunge Viviani - L'Italia sta pagando ingiustamente un duro prezzo per scelte europee condizionate dagli interessi franco-tedeschi su Airbus. Alla soddisfazione per questo risultato, al quale la Lega ha contribuito in maniera determinante, esprimiamo tuttavia anche stupore per i banchi vuoti dei colleghi di Italia Viva in Commissione, partito che è espressione dell'attuale ministro Bellanova".