Guasto all'acquedotto: Alassio e Laigueglia senza acqua. Tecnici al lavoro

"Una rottura improvvisa sulla condotta di 300 dn in via Vigo ha costretto i tecnici Sca ad intervenire nel tardo pomeriggio di oggi" commentano dal comune di Alassio .

"Purtroppo non sarà possibile intervenire senza sospendere l'erogazione dell'acqua, come in precedenza, poichè mancano le condizioni di sicurezza necessarie. Intorno alle 21 di questa sera, Sca sospenderà quindi il servizio fino alla risoluzione del guasto" concludono dal comune alassino .