Celle, adeguamento idraulico del rio Santa Brigida: lunedì notte posa in opera della segnaletica orizzontale

Per consentire all’impresa incaricata di eseguire i lavori di adeguamento idraulico del rio Santa Brigida, a Celle Ligure, è stato programmato per lunedì notte l’intervento di predisposizione della segnaletica orizzontale e verticale di cantiere.

Le attività in programma necessitano della chiusura temporanea della statale Aurelia dalle 22:00 di lunedì 18 alle 6:00 di martedì 19 novembre nel tratto compreso tra il km 565,120 e il km 565,220. I mezzi di soccorso potranno transitare regolarmente.

Durante la chiusura la viabilità sarà deviata sulla rete locale e a pedaggio (via Alba Docilia, Via De Rege, Via S. Sebastiano, Via Paolo VI, SP334, A10).

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.