Savona, il Tenente Colonnello Geremia Lugibello è il nuovo capo ufficio del comando provinciale dei carabinieri

Il Tenente Colonnello Geremia Lugibello dal settembre scorso è il nuovo capo ufficio del comando provinciale dei carabinieri. Ad annunciarlo è stato il Comandante Provinciale, il Colonnello Federico Reginato a margine della presentazione del calendario 2020 dell'Arma dei Carabinieri.

"Avevamo una configurazione leggermente diversa - spiega il comandante Reginato - fino a qualche mese l'ufficio era diretto da un maresciallo".

Lugibello aveva già avuto un incarico in Liguria, dal 2003 al 2008 era stato il comandante della compagnia di Alassio con i gradi di capitano. In passato aveva rivestito per due anni la carica di comandante del nucleo radiomobile di Bra e per un anno quella di comandante della Compagnia di Savigliano. Per 9 anni ha prestato servizio nei Nas di Campobasso.