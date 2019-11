Savona, presentato il documento programmatico 2020 della Fondazione De Mari: stanziati 1,7 milioni euro

1 milione e 700mila euro per il 2020 stanziati dalla Fondazione de Mari dopo la presentazione del documento programmatico.

Questa la cifra che è stata resa nota dal presidente Federico Delfino nella sede di Corso Italia a Savona.

"560mila euro saranno erogati per arte attività e beni culturali, per l'educazione l'istruzione e la formazione 408mila euro, 600mila euro per il volontariato, la beneficenza e la filantropia e novità del prossimo anno è stato aggiunto lo sport e lo stanziamento di 136mila euro, un settore importante, elemento trainante di sviluppo economico" ha spiegato Delfino.

Ma non solo, la Fondazione cambia bonus operandi ed ha pronti 8 specifici bandi (in allegato la foto), tutti della durata di un mese. "Spettacolo dal vivo" sarà il primo con scadenza a gennaio 2020, poi spazio a "Sessione erogativa generale 1" (febbraio 2020), "Lo Sport oltre l'ostacolo" (marzo 2020), "Lanostrascuola" (aprile 2020), "In soccorso alla salute" (maggio 2020), "Restauro" (giugno 2020), "Sessione erogativa generale 2" (settembre 2020) e "Annalis" (ottobre 2020).

Via così quest'anno alle richieste digitalizzate, con la realizzazione quindi di una piattaforma creata ad hoc che verrà illustrata alle associazioni e ai soggetti che sono interessati tramite due incontri: il primo il 20 novembre alle 15.00 in corso Italia e il 27 novembre alle 15.00 alla Csv Polis, ex Cesavo.