Tafaria (Filca Cisl Liguria): "Aurelia Bis e raddoppio ferroviario Andora-Finale opere fondamentali per la provincia di Savona"

Questa mattina a Genova oltre 300 edili in piazza per la manifestazione unitaria e regionale di Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil per chiedere risposte dal Governo su tante opere che sono ancora bloccate.

Ed è stato consegnato in Prefettura un documento con tutta la lista di opere in Liguria che attendono di partire tra queste c’erano anche quelle della Provincia di Savona.

“La crisi dell’edilizia si sta facendo sentire anche in quella zona – spiega Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl – il caso dell’Aurelis Bis che dovrà essere nuovamente sottoposta ad appalto è un caso emblematico: si rischia di aspettare ancora molto tempo prima di vedere nuovamente partire il cantiere. E in primo piano c’è il raddoppio ferroviario Andora-Finale: tante promesse ma ancora tutto fermo. Complessivamente parliamo di almeno un migliaio di lavoratori edili che potrebbero trovare occupazione e per la provincia di Savona sarebbe una risposta in grado di dare un po’ di ossigeno a tutto il settore dell’edilizia”.