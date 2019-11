Un esercito pacifico di sardine invade Bologna. Alla guida un "comandante" savonese

A volte non serve essere riconosciuti leader politici o seguiti “influencer” per raccogliere consensi, per fare qualcosa di impressionante. A volta basta un'idea, e spesso le buone idee, o meglio, quelle che funzionano, sono semplici e spontanee.

Un mare di persone, o meglio... di sardine. Ebbene sì, con tante sardine di carta, un pesce muto, che spesso troviamo nelle nostre cucine in piccole scatolette, quattro giovani che da anni vivono insieme nel capoluogo emiliano romagnolo hanno deciso di rispondere a quelli che spesso sono i toni della nostra italica politica con lo slogan “Bologna non si Lega”.

Tra di loro un bolognese di adozione, ma savonese di nascita: Andrea Garreffa. Guida turistica, accompagnatore in ciclopercorsi in tutta Europa con una laurea magistrale in scienze della comunicazione pubblica e sociale, ha girato il mondo per i suoi studi, divisi tra il nostro continente e gli Stati Uniti. Insieme a Mattia Santori, Roberto Morotti e Giulia Trappoloni ha lanciato l'idea via Facebook, e poi il tam-tam ha fatto tutto il resto, fino a rendere l'iniziativa un vero e proprio evento tra i più chiacchierati sui social nella serata di ieri e nel corso della giornata di oggi.