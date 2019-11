Finale, manutenzione acquedotto: a Perti tre giorni di senso unico alternato

Senso unico alternato sulla via Per Calice a Finale Ligure dal 18 al 20 novembre compresi, con l'installazione temporanea di un semaforo in entrambi i sensi di marcia per i lavori all'acquedotto cominciati nella giornata di ieri.

Sono queste le misure che saranno adottate la prossima settimana in località Perti, all'altezza dell'incrocio tra la Strada Provinciale 17 ed il bivio che conduce alla frazione di Perti Alto, per permettere alla ditta incaricata di svolgere alcuni scavi che riguarderanno la creazione di un pozzetto di ispezione per misuratore di portata.