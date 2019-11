Nuova mareggiata ad Alassio: lunedì atteso Toti (FOTO)

Una situazione diventata ormai insostenibile per le associazioni di categoria (balneari e commercianti del lungomare) che richiedono a gran voce un aiuto concreto dalla politica comunale e soprattutto regionale. A tal proposito, è in programma per lunedì 18 novembre un incontro con il presidente della Regione Giovanni Toti: serve una soluzione in tempi rapidi per difendere il patrimonio balneare (ma non solo) della città del muretto.