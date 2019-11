Restructura 2019: tutti gli appuntamenti di sabato 16 novembre

Continua il fitto programma di appuntamenti di Restructura che concentra all’interno dell’Oval Lingotto tutte le ultime novità e tendenze del comparto edile.

In fiera il meglio della tradizione artigiana e l’eccellenza rappresentata dalle migliori aziende italiane e internazionali del settore, oltre a uno spazio ad hoc dedicato all’innovazione, in cui una selezione di start up presenta progetti tecnologici e soluzioni per vivere al meglio la casa del futuro.

Ad esempio sapete dire com’è cambiato il modo di vivere la casa e verso quali modelli abitativi si sta dirigendo? Le tematiche green, la bioedilizia e il concetto di risparmio energetico hanno influito su un cambiamento anche e soprattutto concreto nel settore abitativo? E ancora, la tecnologia ci può sostenere in questo percorso di cambiamento?

A tutte queste domande e molte altre curiosità in ambito di innovazione edilizia risponde fino a domenica 17 una selezione di startup che arrivano da tutta Italia ospiti di Restructura 2019.

Il programma dei workshop, convegni e incontri della giornata del 16 Novembre 2019

09.30 : 12.30 ⁄ Area Scuole San Carlo

Dimostrazioni Pirografia Tornitura e Scultura

A cura di Associazione Tecniche San Carlo

10.00 : 11.00 ⁄ Sala Innovazione

Metodologia del doppio smorzamento delle vibrazioni indotte da fenomeni sismici sulle strutture

Organizza: Emme.Vu.Ci

10.00 : 12.00 ⁄ Sala AALTO

Efficienza energetica: nuove soluzioni tecniche e incentivi fiscali

Organizza: Giacomini S.p.A.

Info: Tel. 0322/932111, e-mail info@giacomini.com

10.00 : 12.00 ⁄ Arena AULENTI

#socomesifa

Cosa fare o non fare quando si affidano dei lavori edili

2CFP per geometri

Formazione Continua dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, la partecipazione all’evento consentirà l’acquisizione di n. 2 CFP

Organizza: Fondazione e Collegio dei Geometri di Torino in collaborazione con Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Collegio dei Periti Industriali

Socomesifa 16 novembre 2019 ore 10-12.pdf

10.00 : 12.00 ⁄ Sala Ordine Ingegneri - Stand Q12

Il ruolo dell'Ingegnere triennale in ambito progettuale e gestionale: esperienze a confronto

Organizza: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino

2CFP per Ingegneri

10.00 : 12.00 ⁄ Ordine Ingegneri - Area Word Café - Stand Q12

Canne collettive: il problema della sostituzione delle caldaie per riscaldamento ambienti autonomo.

Organizza: Ordine degli Ingegneri di Torino

10.00 : 13.00 ⁄ Sala WRIGHT

Vulnerabilità sismica di strutture esistenti e tecniche avanzate di protezione sismica

Organizza: Calcolostrutturale.com

Info: e-mail info@calcolostrutturale.com

10.00 : 13.00 ⁄ Sala ROSSI

Il ruolo per il Piemonte nel sistema territoriale del Nord Italia

Il possibile contributo del settore edile

Organizza: CNA Costruzioni

Info: E-mail gbrancatisano@cna-to.it

1 CFP Geometri

10.00 : 13.00 ⁄ Sala PONTI

20.20 The future is now

L'Architettura sostenibile a salvaguardia del pianeta

Sarà presente Beppe Rovera, Giornalista RAI e curatore di Ambiente Italia - Rai

Organizza: CasaClima Network Piemonte e Valle d'Aosta

Info: per info e prenotazioni clicca qui

3 CFP Architetti a livello nazionale

Richiesti crediti formativi professionali

Richiesti crediti per Consulenti CasaClima

20.20_locandina convegno.pdf

10.00 : 16.00 ⁄ Sala GROPIUS

Istituto Nazionale di Bioarchitettura - Congresso soci 2019

La partecipazione è riservata ai soci

Organizza: Istituto Nazionale di Bioarchitettura

Info: info@bioarchitettura.it

Congresso INBAR 2019 - Tavola Rotonda.pdf

10.00 : 19.00 ⁄ Sala Pod. 1

Corso Avanzato CasaClima

Il secondo step del percorso formativo CasaClima in collaborazione con la fiera Restructura 2019 di Torino. Al termine del corso si otterrà il titolo di Esperto Junior CasaClima!

20 CFP per Architetti a livello nazionale

40 CFP per geometri a livello nazionale

Organizza: CasaClima Network Piemonte e Valle d'Aosta

Info: per info e prenotazioni clicca qui: Locandina Corso Avanzato CasaClima.pdf

10.30 : 11.30 ⁄ Villaggio Della Bioedilizia - Stand H28

Cappotto esterno in canapa e rasatura

A cura di Edilcanapa in collaborazione con Green Think_Naturalmente Paglia

10.30 : 16.30 ⁄ Area ANAPI - Stand I12

Obblighi e attribuzioni dell'Amministratore di condominio: dalla gestione dei servizi degli edifici alla morosità e contabilità condominiale

Organizza: ANAPI - Associazione Nazionale Amministratori Professionisti d'Immobili

Info: eventi@anapi.it

2 CFP per i Soci ANAPI

Workshop ANAPI 16 Novembre Restructura.pdf

11.00 : 12.00 ⁄ Area Sostenibile CNA "Up To Green"

Il feltro e la calce due mondi che si incontrano

Organizza: CNA Costruzioni in collaborazione con Rete Solare per l’Autocostruzione

Info: E-mail gbrancatisano@cna-to.it

11.00 : 13.00 ⁄ Sala Innovazione

Edifici a banda larga: impianti multiservizio condominiali

Organizza: Forte Chance - Per. Ind. Luciano Bertinetti

Info: Tel. 0114379979

2CFP Ingegneri, Periti Industriali e ANACI

12.00 : 13.00 ⁄ Villaggio Della Bioedilizia - Stand H28

Posa di sughero a vista su supporto murario

A cura di Tecnosugheri in collaborazione con Green Think_Naturalmente Paglia

12.00 : 14.00 ⁄ Arena AULENTI

#socomesifa

La prevenzione incendi nel condominio

2CFP per geometri

Ai sensi dell’art.7, comma 3 del DPR 137/2012 e del Regolamento per la Formazione Continua dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, la partecipazione all’evento consentirà l’acquisizione di n. 2 CFP

Organizza: Fondazione e Collegio dei Geometri di Torino in collaborazione con Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Collegio dei Periti Industriali

Socomesifa 16 novembre 2019 ore 12-14.pdf

12.00 : 14.00 ⁄ Sala Ordine Ingegneri - Stand Q12

Materiali contenti FAV nei cantieri temporanei e mobili

Organizza: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino

2CFP per Ingegneri

12.30 : 14.30 ⁄ Sala AALTO

Sicurezza elettrica negli edifici

Organizza: AEIT - Associazione Italiana di Elettrotecnica Elettronica Automazione Informatica e Telecomunicazioni - Ing. Pietro Colella, Prof. Enrico Pons

2 CFP Ingegneri

Info: E-mail sez.piemontevda@aeit.it

13.30 : 16.30 ⁄ Sala PONTI

Edilizia e sinergie

Organizza: GAT, ANCE Giovani Torino e YES4TO in collaborazione con Ordine Architetti e PPC Torino

Info: giarch.gat@gmail.com

3 CFP Architetti

Programma Edilizia e Sinergie_ Restructura.docx_.pdf

13.30 : 19.30 ⁄ Area Scuole San Carlo

Dimostrazioni Pirografia Tornitura

A cura di Associazione Tecniche San Carlo

14.00 : 15.00 ⁄ Sala Innovazione

A-app - Solo il tempo necessario, niente di più

Organizza: Ro.Ba. Italiana

Info: E-mail roba.italiana.2019@gmail.com

A-app è un'applicazione di interfaccia "utente finale/cliente - progettista/impresa".

I tipi di utilizzo possibili sono innumerevoli così come i modi di pensare di ognuno di noi. I clienti non sono tutti uguali. Niente più incontri ridondanti o interminabili. La gestione e la consultazione potranno essere 24/24 e 7/7.

Durante la presentazione verrà illustrato il funzionamento dell'app con qualche esempio pratico.

Chi si presenta in stand, previa registrazione, potrà provare gratuitamente l'app completa per il proprio lavoro senza limiti.

14.00 : 16.00 ⁄ Sala Ordine Ingegneri - Stand Q12

Fotovoltaico e fonti rinnovabili: stato dell'arte, prospettive future, Decreto FER1 e nuovi strumenti di incentivazione

Organizza: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino

2CFP per Ingegneri

14.00 : 16.00 ⁄ Sala ROSSI

Soluzioni impiantistiche di comfort engineering per ristrutturazioni con standard PassivHaus e CasaClima

Organizza: Exrg S.r.l.

Info: Tel. 0438/1710028, e-mail info@exrg.it

14.00 : 16.00 ⁄ Ordine Ingegneri - Area Word Café - Stand Q12

L'amianto e il condominio

Organizza: Ordine degli Ingegneri di Torino

14.30 : 15.30 ⁄ Villaggio Della Bioedilizia - Stand H28

Realizzazione di cappotto interno con pannelli in idrati di silicati di calcio

A cura di Bacchi in collaborazione con Green Think_Naturalmente Paglia

14.30 : 16.30 ⁄ Sala WRIGHT

PerformANCE attraverso il dibattito pubblico

I due TeamWork di studenti del Politecnico di Torino si confrontano con Imprenditori e Professionisti

Organizza: Ance Piemonte Valle d'Aosta e Politecnico di Torino

Info: E-mail info@ancepiemonte.it

PerformAnce_locandina_.pdf

CONVEGNO Performance in cantiere attraverso il dibattito pubblico 16.11.pdf

14.30 : 18.30 ⁄ Arena AULENTI

Prospettive nell'edilizia prefabbricata: nuovi calcestruzzi fibrorinforzati e tecniche di modellazione

Organizza: Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino con il contributo incondizionato di CDM Dolmen S.r.l.

Info: Email dolmen@cdmdolmen.it per iscrizioni cliccare qui

3 CFP Ingegneri

15.00 : 15.30 ⁄ Area Sostenibile CNA "Up To Green"

Dimostrazione di posa di materiali in canapa e calce della ditta EdilCanapa

Organizza: CNA Costruzioni

Info: E-mail gbrancatisano@cna-to.it

15.00 : 16.00 ⁄ Sala Innovazione

La sostenibilità applicata al settore del verde: scelte consapevoli e atteggiamenti virtuosi

Dalle piscine naturali alla gestione della risorsa idrica, fino alla salubrità degli ambienti interni

Organizza: OASE Living Water

Info: Tel. 0424/590866

15.00 : 17.00 ⁄ Sala AALTO

Contratto d'Appalto d'Opera in spazi confinati di manutenzione

Organizza: Ing. Tiziana Pignatelli

Info: e-mail ing.tiziana.pignatelli@gmail.com

15.00 : 17.30 ⁄ Sala 20.20 Del CasaClima Village - Stand H20

Vivere bene in casa: la garanzia della qualità del comfort abitativo in una CasaClima e Consegna Targhette di Certificazione CasaClima 2019

Un seminario tecnico-informativo per parlare di comfort abitativo perché le case non devono essere solo degli involucri efficienti energeticamente ma anche edifici accoglienti e vivibili. Al termine del seminario tecnico-informativo e dei due talk dedicati ai progettisti e ai committenti CasaClima, è previsto anche il momento di Consegna Targhette di Certificazione CasaClima 2019

4 crediti per Architetti a livello nazionale

Richiesti crediti formativi professionali

Richiesti crediti per Consulenti CasaClima

Organizza: CasaClima Network Piemonte e Valle d’Aosta

Info: per info e prenotazioni clicca qui: Seminario Vivere bene in casa.pdf

15.30 : 16.30 ⁄ Area Sostenibile CNA "Up To Green"

Dimostrazione tecnica dal vivo per la risoluzione del problema di umidità da risalita

Organizza: CNA Costruzioni

Info: E-mail gbrancatisano@cna-to.it

16.00 : 17.00 ⁄ Area Sostenibile CNA "Up To Green"

Restauro Architettonico e Formazione Professionale

(Esperienze 1982 - 2018) - Presentazione libro redatto da Prof. Giovanni Brino

Organizza: CNA Costruzioni

Info: E-mail gbrancatisano@cna-to.it

16.00 : 17.00 ⁄ Villaggio Della Bioedilizia - Stand H28

Realizzazione di Pastellone su pannelli in canapa

In collaborazione con Green Think_Naturalmente Paglia

16.00 : 18.00 ⁄ Sala Innovazione

L'illuminazione connessa e la rivoluzione digitale nel campo dei sensori

Organizza: Forte Chance - Per. Ind. Giuseppe Calcagno

Info: Tel. 0114379979

2CFP Ingegneri, Periti Industriali e ANACI

16.00 : 18.00 ⁄ Sala Ordine Ingegneri - Stand Q12

Cantieri nelle scuole

Organizza: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino

2CFP per Ingegneri

16.00 : 18.00 ⁄ Ordine Ingegneri - Area Word Café - Stand Q12

Le principali novità in merito alle norme antincendio applicabili nei Condomini e le responsabilità dell'Amministratore

Organizza: Ordine degli Ingegneri di Torino

16.00 : 19.00 ⁄ Sala GROPIUS

Storia e attualità dell'Architettura

La visione culturale del territorio

Organizza: Istituto Nazionale di Bioarchitettura

Info: info@bioarchitettura.it

Congresso INBAR 2019 - Tavola Rotonda.pdf

16.30 : 17.00 ⁄ Area Sostenibile CNA "Up To Green"

Le pitture eco sostenibili per la decorazione delle facciate storiche

Organizza: CNA Costruzioni

Info: E-mail gbrancatisano@cna-to.it

16.30 : 18.30 ⁄ Sala ROSSI

Umidità da risalita nelle ristrutturazioni: come prevenirla grazie al metodo CNT®

Organizza: Domodry S.r.l.

Info: E-mail info@domodry.it

17.00 : 18.00 ⁄ Area Cantiere Scuola

Premiazione delle abilità artigiane delle scuole edili

Organizza: CNA Costruzioni

Info: E-mail gbrancatisano@cna-to.it

17.30 : 18.30 ⁄ Villaggio Della Bioedilizia - Stand H28

Realizzazione di cocciopoesto

In collaborazione con Green Think_Naturalmente Paglia

17.30 : 19.30 ⁄ Sala AALTO

Il modello architettonico: uno strumento eccezionale tra passato e futuro

Forme classiche ed innovative di uno strumento indispensabile

Il progetto necessita di strumenti efficaci per essere visualizzato, classicamente il disegno ed il modello assolvevano appieno a questo scopo.

L’avvento del disegno digitale ha introdotto nuove possibilità di visualizzazione, quali il modello virtuale, il rendering, la navigazione in realtà aumentata.

Tuttavia il modello mantiene la sua importanza, grazie all’estrema versatilità e vastità di impiego, adattandosi alla fase di progettazione o alla comunicazione con la committenza e ricoprendo ruoli assai diversi: dal concept, al masterplan, dallo studio al modello funzionale.

La modernità ha reso facilmente accessibili anche le tecnologie di fabbricazione digitale, come Stampa 3D e taglio laser, e dall’incontro tra il valore del modello fisico e le nuove tecnologie nascono opportunità espressive inedite

2 CFP Architetti

Organizza: Fablab

Info: info@fablabtorino.org



18.00 : 19.00 ⁄ Sala Innovazione

L'ospitalità non alberghiera offerta in abitazioni e locali di proprietà o in gestione

Le alternative possibili tra attività extralberghiera e locazione breve o turistica, senza trascurare le locazioni a canone concordato e ad uso foresteria

Verranno chiariti gli aspetti normativi che regolano tali forme di ospitalità, sia a livello nazionale che locale, con particolare riguardo alla legislazione regionale piemontese

Organizza: Host Italia