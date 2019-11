Sabato 16 e domenica 17 a Finalborgo un convegno sulla speleoglaciologia

I ghiacciai, cosi come le grotte, sono archivi del tempo: in essi è possibile ricostruire il nostro passato e l’impatto dell’uomo sull’ambiente.

Il 16 e 17 novembre dalle ore 9 presso il Teatro delle Udienze di Finale Ligure si terrà il convegno “dentro un pozzo di cielo”. Un momento di condivisione sulla speleoglaciologia dei maggiori esperti nel panorama italiano, con lo scopo di divulgare esperienze e competenze per migliorare le future ricerche ed esplorazioni nei ghiacciai.

La partecipazione al convegno è un evento valido per la Formazione della Commissione Nazionale Tecnica della Società Speleologica Italiana sulla speleologia glaciale e per l'aggiornamento tecnico degli I.T. e A.I. delle Scuole di speleologia della SSI .

L’iniziativa è realizzata dal Gruppo Speleologico E.A. Martel di Genova con il supporto della Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della SSI, Sezione CAI di Finale Ligure, Teatro delle Udienze e Finalmentespeleo