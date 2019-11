Savona, presentato il nuovo calendario dell'Arma dei Carabinieri raccontato da Margaret Mazzantini

E' stato presentato questa mattina al Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona il calendario storico dell'Arma 2020 diventato un vero e proprio oggetto di collezione durante gli anni.

"La veste editoriale di quest'anno racconta alcuni fatti di cronaca realmente accaduti arricchiti da una scrittrice di livello mondiale come Margaret Mazzantini, ha colorato con la sua penna creando emozioni particolari, raccontando l'intervento dalla parte dell'operatore" spiega il Comandante provinciale, colonnello Federico Reginato.

I testi inoltre sono arricchiti dalle tavole del pittore contemporaneo Mimmo Paladino, appartenente alla corrente della transavanguardia.

Nato nel 1928, dopo l'interruzione post-bellica dal 1945 al 1949, la pubblicazione del Calendario giunta alla sua 87^ edizione, venne ripresa regolarmente nel 1950 e da allora è stata puntuale interprete, con le sue tavole, della vicinanza dell'Arma ai cittadini e, attraverso di essa, all'Italia.

Storie di ordinario eroismo, cifra distintiva del Carabiniere, che fanno comprendere a pieno lo spirito di servizio con cui donne e uomini in uniforme affrontano silenziosamente quello che molti di loro stessi definiscono la loro missione, ovvero la tutela delle fasce più deboli e vulnerabili della società. Atti di ordinario valore che affondano le radici nella storia dell'Istituzione.

Questo il senso della copertina dall'intenso fondo color oro, che oltre a richiamare la tradizione estetica del passato - riprende l'oro utilizzato nei mosaici di Ravenna e dai maestri senesi, poi ripreso da Gustav Klimt -simbolicamente celebra il metallo della prima Medaglia d'Oro al Valor Militare, concessa cento anni addietro, il 5 giugno 1920, alla Bandiera dell'Arma dei Carabinieri per la partecipazione al primo conflitto mondiale con la seguente motivazione: "Rinnovellò le sue più fiere tradizioni con innumerevoli prove di tenace attaccamento al dovere e di fulgido eroismo, dando validissimo contributo alla radiosa vittoria delle armi d'Italia".

Dall'attivazione di una centrale operativa per un furto in abitazione, agli interventi a favore della natura di febbraio, al mese di marzo dedicato ad un carabiniere donna impiegata nelle missioni internazionali, un furto in un negozio con il coinvolgimento di un giovane extracomunitario, a maggio l'eruzione di un vulcano sull'isola di Ginostra e a giugno l'irruzione nel napoletano all'interno di un nightclub dove erano presenti baby prostitute. A luglio l'intervento di un carabiniere fuori servizio che si è trovato di fronte a una donna con un bambino che non respirava più. Agosto racconta il tentativo sventato di suicidio da parte di un anziano, a novembre il caso di una donna anziana trascurata dalla famiglia e l'aiuto di un carabiniere e a dicembre il territorio di Amatrice con la storia di un uomo che aveva perso la moglie la quale aveva donato delle opere alla pinacoteca civica che sono state recuperate.

Per acquistare il calendario si può accedere al sito dell'Arma con il costo simbolico di 2.50 euro.

L'Agenda Storica 2020, incentrata sul tema '91 Centenario della Scuola Marescialli e della nascita di Salvo D'Acquisto”, con numerosi inserti guida il lettore attraverso le varie tappe della storia dell'importante istituto di formazione fino all'odierna Scuola Marescialli e Brigadieri raccontandone l'evoluzione e le varie sedi utilizzate a partire dal lontano '800.

La seconda parte è dedicata alla vita di un nostro Eroe che alla Scuola Marescialli si è formato, il V. Brig. M.O.V.M. -alla memoria" Salvo D'Acquisto. I testi di questo piccolo "diario" sono stati curati dallo storico dell'arte Prof. Riccardo Spinelli, dal Col. Alessandro Della Nebbia e dalla giornalista. scrittrice e biografa di Salvo D'Acquisto, Rita Pomponio.

La manifestazione è stata inoltre occasione per presentare altre due sempre più apprezzate opere editoriali: il Calendarietto da tavolo, dedicato alle piazze d'Italia simbolo dello scambio di pensieri e di crescita delle identità collettive, del confronto e della conseguente crescita culturale, nonché centro di nascita della democrazia. luoghi di crescita delle identità collettive che i Carabinieri tutelano con la loro presenza tra la gente; il Planning da tavolo che racconta la Banda dell'Arma dei Carabinieri, flore all'occhiello dello straordinario patrimonio bandistico italiano. nel centenario della sua istituzione.

Il ricavato del calendarietto sarà devoluto all'Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri (ONAOMAC) e quello del planning all'ospedale pediatrico “Meyer" di Firenze. I prodotti editoriali sono stati presentati dal conduttore televisivo Tiberio Timperi. A illustrarli, oltre al Capo del V Reparto del Comando Generale, Generale di Brigata Massimo Mennitti, si sono alternati sul palco Margaret Mazzantini, Mimmo Paladino, il giornalista e scrittore Paolo di Paolo, Riccardo Spinelli e Rita Pomponio.