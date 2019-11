Visitare le bellezze di Albenga tra rombanti auto "vintage": domani anche il FAI Giovani Albenga-Alassio al Giro dei Monti Savonesi Storico

Fervono i preparati per la prima edizione del Giro dei Monti Savonesi Storico.

Come già anticipato i ragazzi del Gruppo FAI Giovani di Albenga-Alassio saranno direttamente coinvolti in questa due giorni dedicata allo sport e alla valorizzazione del nostro territorio.

I ragazzi del FAI domani mattina saranno impegnati alle 10 e alle 11 con le visite guidate alla Cattedrale e Cripta di San Michele, alla Chiesa di Santa Maria in Fontibus e Piazza dei Leoni.

I Gruppi di visita sono aperti a tutti e partiranno dal banchetto del FAI in Largo Doria.

L’obbiettivo dei ragazzi è quello di promuovere, in questi due giorni di grande importanza per il nostro comune e per l’entroterra, il Centro Storico e le bellezze albenganesi.

Sempre allo stand del FAI in entrambe le giornate sarà possibile ritirare il pieghevole realizzato dal Gruppo: “FAI: Note di Storia” che accompagnerà appassionati e non solo alla scoperta delle bellezze del nostro territorio.

Il Gruppo FAI Giovani Albenga-Alassio vi aspetta a partire da domani mattina in Largo Doria per vivere insieme questa splendida iniziativa.





Informazioni e Contatti:

Matteo, 3201483749

Facebook: FAI Giovani - Albenga Alassio;

Instagram: FAIGiovaniAlbengaAlassio

albenga@faigiovani.fondoambiente.it

Durante l’evento sarà possibile iscriversi al FAI alla quota di benvenuto FAI Giovani di 15€ dai 18 ai 35 anni e di rinnovare alla stessa quota.