Loano, al Mondadori Bookstore la presentazione de “Il libretto rosso dei pensieri di Miao” di Roberto Centazzo

Sabato 23 novembre alle 17.30 al Mondadori Bookstore di via Garibaldi a Loano si terrà la presentazione de “Il libretto rosso dei pensieri di Miao. Citazioni dalle opere del presidente Miao Tse-Tung” di Roberto Centazzo (Tea Edizioni). L'incontro con l'autore gode del patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Gatti di tutto il mondo unitevi: “Il compito fondamentale del nostro Partito è tenere sempre alta la bandiera rossa del pensiero di Miao Tse-tung. Tutto il popolo felino deve assimilare il pensiero del grande Miao, per questo motivo abbiamo compilato questa raccolta di citazioni. Bisogna che tutti i gatti studino gli insegnamenti del grande Miao e agiscano secondo le sue istruzioni, perché soltanto quando larghe masse di gatti si saranno impadronite del suo pensiero allora si compirà una vera rivoluzione”.

Dialogheranno con l'autore Graziella Frasca Gallo e Betti Bellani.

Roberto Centazzo, uno degli autori italiani più apprezzati e venduti, ha dato il via ad una serie di presentazioni che avranno come fine ultimo la raccolta di cibo per i gatti meno fortunati.

Come si può contribuire? Semplicemente recandosi al Mondadori Bookstore il 23 novembre e assistendo alla presentazione de “Il libretto rosso dei pensieri di Miao”.

Attenzione! L’ingresso sarà consentito solo a chi si presenterà con una scatoletta o con dei croccantini per gatti. Il materiale raccolto verrà donato all’associazione Team Adozione Pappe By Betti.