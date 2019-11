Ue. Battelli: "Parlamento sempre più incisivo in Europa grazie a trilaterale Italia-Francia-Germania"

"Il rafforzamento dell'Ue passa anche attraverso un sempre maggiore coinvolgimento e maggiori operatività e incisività dei Parlamenti nazionali sui grandi dossier europei. È per questo che sostengo convintamente la proposta emersa durante l'audizione in Commissione della delegazione dell'Assemblea nazionale francese, guidata da Sabine Thillaye, di creare un trilaterale che coinvolga anche l'omologa Commissione del Bundestag tedesco guidata da Gunther Krichbaum". È quanto afferma, in una nota, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera Sergio Battelli.

"È innegabile che i nostri rispettivi Paesi mantengano diversità di vedute su alcuni temi ma ciò che emerge chiaramente è una sempre maggiore convergenza su temi come il QFP, le politiche migratorie, agricole e quelle relative alla Difesa.

Ecco perché il trilaterale, che promuoverà una serie di incontri regolari delle Commissioni italiana, francese e tedesca sono fondamentali per stabilire una strategia d'azione comune volta ad affrontare concretamente e dal basso i grandi problemi che attanagliano il nostro Continente. Un fronte compatto per porre le basi di un'Unione dei popoli, solidale e vicina alle reali necessità dei cittadini europei" conclude Battelli.