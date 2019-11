Albenga, i disabili non dovranno più pagare la tariffa per richiedere il talloncino per il parcheggio

Il Comune di Albenga elimina l’applicazione della tariffa legata ai diritti di segreteria per il rilascio del talloncino dei disabili da esporre sull’auto, talloncino necessario per parcheggiare nelle aree di sosta dedicate.

Afferma Marta Gaia consigliera delegata alle barriere architettoniche: “Abbiamo deciso di togliere i 5 euro di diritti di segreteria che i disabili dovevano pagare per il rilascio del talloncino per il parcheggio. Il bilancio dell’Ente non ne risentirà. Anche questo vuol essere un messaggio che lanciamo ai disabili e si inserisce in una serie di interventi che l’Amministrazione, sta portando avanti su queste tematiche.”

“Questa iniziativa – continua Marta Gaia – è partita da una richiesta pervenuta da un cittadino, Max Biovi, con il quale mi sono confrontata e che ringrazio per la disponibilità e collaborazione.”

Attraverso un video pubblicato sul suo profilo Facebook Max Biovi ha voluto ringraziare l’Amministrazione per la disponibilità dimostrata.